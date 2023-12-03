الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط مسيرات وانفجار محتمل بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- أعلنت الوكالة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن نشاط مسيرات وانفجار محتمل بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للجيش البريطاني، وفق وكالة "أسوشييتيد بريس"، تحذيرا مقتضبا لشركات الشحن من أن الحادث وقع في مضيق باب المندب الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

البنتاغون: المسلحون الذي استولوا على ناقلة النفط "سنترال بارك" صوماليون وليسوا حوثيين

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصدر أمني: "هناك محاولة هجوم تم إحباطها في البحر الأحمر".

وأضاف أنه يجري فحص التفاصيل، بعد أن قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إنها تلقت تقارير عن نشاط بطائرة بدون طيار وانفجار في مضيق باب المندب في البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

ويربط باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن. وشهدت تلك المنطقة سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة نسبت إلى المسلحيين الحوثيين ردا على إسرائيل بسبب حربها على حماس في قطاع غزة.

وأعلنت الجماعة يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

المصدر: RT