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الاحتلال يهدم شقة سكنية في صور باهر جنوب القدس المحتلة.

12/3/2023 6:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقة في بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.


وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال هدمت شقة سكنية تعود للمواطن جهاد عطون تقع في الطابق الثالث في بناية عائلته، بحجة البناء دون ترخيص.


وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل المستهدف وشرعت بهدمه.

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