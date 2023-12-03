الاحتلال يهدم شقة سكنية في صور باهر جنوب القدس المحتلة.

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقة في بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال هدمت شقة سكنية تعود للمواطن جهاد عطون تقع في الطابق الثالث في بناية عائلته، بحجة البناء دون ترخيص.
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل المستهدف وشرعت بهدمه.
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