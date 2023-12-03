باريس سان جيرمان عن بقاء مبابي: نحن أكبر من أي لاعب

(MENAFN
- Al-Bayan)
قلل أحد المسئولين في إدارة باريس سان جيرمان، من أهمية بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي مع النادي الباريسي، في ظل انتهاء تعاقده مع البي أس جي بنهاية الموسم الجاري، وارتباط اسمه بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد.
وقال مارك أرمسترونغ مدير الإيرادات في باريس سان جيرمان: "من الواضح أن مبابي لاعب عظيم ومهم من وجهة نظر رياضية، لكن تجارياً نحن أكبر من أي لاعب".
وأضاف أرمسترونغ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "الأمر يتعلق بالعلامة التجارية، وما نصنعه في باريس سان جيرمان".
وتابع: "نعلم أنه سيكون لدينا دائماً فريق تنافسي، وستكون هناك دائماً استثمارات داخل وخارج الملعب لمواصلة التطور، لذا فإن كل شيء في باريس لا يدور حول كيليان مبابي".
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