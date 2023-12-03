باريس سان جيرمان عن بقاء مبابي: نحن أكبر من أي لاعب

قلل أحد المسئولين في إدارة باريس سان جيرمان، من أهمية بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي مع النادي الباريسي، في ظل انتهاء تعاقده مع البي أس جي بنهاية الموسم الجاري، وارتباط اسمه بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد.

وقال مارك أرمسترونغ مدير الإيرادات في باريس سان جيرمان: "من الواضح أن مبابي لاعب عظيم ومهم من وجهة نظر رياضية، لكن تجارياً نحن أكبر من أي لاعب".

وأضاف أرمسترونغ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "الأمر يتعلق بالعلامة التجارية، وما نصنعه في باريس سان جيرمان".

وتابع: "نعلم أنه سيكون لدينا دائماً فريق تنافسي، وستكون هناك دائماً استثمارات داخل وخارج الملعب لمواصلة التطور، لذا فإن كل شيء في باريس لا يدور حول كيليان مبابي".

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