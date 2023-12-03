هالاند يستقر على موعد انضمامه إلى ريال مدريد

شهدت الفترة الماضية، ارتباط اسم النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد، استغلالاً لوجود شرط جزائي في عقده مع النادي الإنجليزي، يسمح له بالرحيل الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، هناك بعض المقربين من هالاند، أكدوا أن اللاعب ينوي الانضمام إلى صفوف ريال مدريد بالفعل، لكن ذلك سيحدث في صيف 2025، وليس بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن هالاند يرى أنه من المبكر الرحيل عن مانشستر سيتي بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة أن الشرط الجزائي المطلوب لرحيله في ذلك الوقت سيكون مقدر 250 مليون يورو، إلا إنه سينخفض في صيف الموسم الذي يليه، لكن الصحيفة لم توضح القيمة تحديداً.

وكانت وكيلة هالاند رافائيلا بيمينتا، زادت من حالة الجدل المثارة حول إمكانية انتقال اللاعب الشاب إلى ريال مدريد في المستقبل، حيث أجابت عندما سئلت عن إمكانية إتمام الصفقة، قائلة: "هالاند سيد مصيره دائماً، سيفعل ما هو جيد له ولناديه، وعندما يكون الجميع منفتحاً لإحداث التغيير، سيحدث ذلك".

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