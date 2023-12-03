اختراع أمريكي يحافظ لريال مدريد على خدمات بيلينغهام

مازال النجم الإنجليزي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، يعاني من آلاف في الكتف بسبب انزلاقه، وهي الإصابة التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، وحصل بعدها على راحة لعدة أسابيع قبل العودة إلى خوض المباريات من جديد مع الميرنغي.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن بيلينغهام ما زال يعاني من آلام موضع الإصابة، مشيرة إلى أن الجهاز الطبي لريال مدريد دائماً ما يمنحه تعليمات بالحذر أثناء الالتحام سواء في التدريبات أو المباريات.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن بيلينغهام يحتاج لإجراء عملية جراحية قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، إلا إنه يعتمد حالياً على اختراع أمريكي لمساعدته على خوض المباريات مع ريال مدريد بشكل طبيعي، ولو مؤقتاً.

وقالت الصحيفة، إن الاختراع يتمثل فيه "واقي كتف" مستورد من دوري كرة القدم الأمريكية، يستخدمه اللاعبون هناك لحمايتهم أثناء خوض مباريات هذه اللعبة، المعروف عنها الالتحامات العنيفة.

وأكدت الصحيفة، أن هناك لاعبين من الدوري الإنجليزي يستخدمون نفس الواقي، لحماية أجسادهم خلال المباريات وتجنب التعرض لإصابات البالغة.

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