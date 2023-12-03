مدينة برجيل الطبية تنظم احتفالية نغني من أجل عيال زايد احتفالاً بعيد الاتحاد

احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تجاوز الحدود وأسر القلوب، وبحضور الأسطورة الحائز جائزة الأوسكار أ.ر. رحمن، تحولت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي إلى عالم من الأمل والإلهام من خلال الموسيقى الساحرة التي ملأت أجواء المكان.

واحتفى الحدث الذي حمل اسم "نغني من أجل عيال زايد" بالوحدة والتناغم الثقافي بوجود 52 موسيقياً من 29 جنسية و50 آخرين من فرقة أوركسترا الفردوس، وبإشراف أ.آر. رحمن، وبدعم من معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وتقود الأوركسترا مونيكا وومان، وجسد تعاليم الوالد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي هذا الحدث، الذي جمع المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية وكبار الشخصيات، أعلن أ.آر.رحمن، عن أغنيته القادمة المخصصة لدولة الإمارات، بالتعاون مع برجيل القابضة.

وفي حديثه خلال الحفل، قال رحمن: "الفكرة برمتها هي عمل أغنية أمل لبرجيل القابضة، وهذه الأغنية هي لدولة الإمارات وتكريم كل من يعمل بإخلاص، إن العالم يحتاج إلى الأمل اليوم، وأتمنى أن تجلب الأغنية السلام والتفاهم والفرح، وأضاف: "صلواتي لجميع الأشخاص الذين يسعون للشفاء في هذا المستشفى، أوركسترا الفردوس هي محاولة للحصول على كيان أصلي من مدينة إكسبو بدبي. وأضاف أنهم فخر دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد لاقت المقطوعات الموسيقية المنسقة بعناية صدى لدى الجمهور، مما أدى إلى صنع سيمفونية رددت قيم الانسجام والتنوع الثقافي، وبعد أداء قوي للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، قام الموسيقيون بأداء قائمة من الأغاني المختارة خصيصًا، بما في ذلك Danse، وBaroque Flamenco، وOrzazate، وEcstasy of Gold، وSpirit of Rangeela.

وقال المريض عبد الرحمن، الذي يخضع للعلاج في مدينة برجيل الطبية: "في ظل الأوقات الصعبة، كان هذا الاحتفال الموسيقي مصدرا للإلهام وبث الأمل في نفوسنا، وذكرتني بإنسانيتنا المشتركة والقوة الموجودة في مجتمعنا".

وعلق الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، "في اليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أود أن أشكر أ.آر. رحمن وأوركسترا الفردوس، واليوم نقف فخورين تحت هذه القبة دون أن ننسى أبطال كورونا وشهداء هذا الوطن، وأود أن أشكر قادة هذا البلد على منحنا هذه الفرصة لخدمة شعب هذا البلد العظيم".

ومع تردد صدى النغمات النهائية في المساحات الشاسعة لمدينة برجيل الطبية، تركت فعالية "نغني من أجل عيال زايد" بصمة لا تمحى على الجمهور، مما جسد قوة الموسيقى الدائمة في توحيد الروح المعنوية ورفعها.

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