على هامش COP28.. منصور بن زايد يبحث مع رئيس وزراء فيتنام العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، فام مينه تشينه رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، يرافقه وفد ضم دانغ كووك خانه وزير البيئة والموارد الطبيعية ودو هونغ فييت نائب وزير الخارجية وذلك بمقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

تناول اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الصديقين إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى أهم القضايا المطروحة على أجندة "COP28" ودورهذا المحفل العالمي المهم في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

وعبر معالي فام مينه تشينه رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة خلال اللقاء عن تقديره للأدوار البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل المناخي الدولي ومواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها .

ونوه في هذا الصدد بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي من أجل صالح البشرية ونهضتها.