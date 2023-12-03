حماس تعلن عن أكبر هجوم ميداني ضد الجيش الإسرائيلي منذ توغله في غزة

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأحد، عن أكبر هجوم ميداني ضد قوات الجيش الإسرائيلي منذ توغلها في قطاع غزة نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت إن مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك جنوب مدينة غزة.

وذكرت أن مقاتليها زرعوا ثلاث عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز للقوات الإسرائيلية، ثم تم تفجير العبوات في الجنود.

وأضافت أن أحد مقاتليها تقدم للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المقاتلون إلى مواقعهم بسلام "بعد إيقاع عدد كبير من الجنود قتلى".

وفي بلاغات أخرى، أعلنت حماس عن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة "ماجين" قرب قطاع غزة برشقة صاروخية.

كم أعلنت حماس أنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة "الياسين 105"، ودمرت ثلاث دبابات إسرائيلية في دير البلح، وقصفت تجمعاً لجنود الجيش شرق خان يونس وشرق دير البلح وسط وجنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

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