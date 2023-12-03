الأهلي المصري يكشف طبيعة إصابة ياسر إبراهيم

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الأهلي المصري، طبيعة إصابة مدافعه ياسر إبراهيم، التي تعرض لها خلال مباراة يانغ أفريكانز التنزاني، أمس السبت.
وكان الأهلي لعب المباراة خارج ملعبه، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقال سامي قمصان المدرب المساعد بالأهلي المصري، عبر قناة ناديه عقب اللقاء، إن ياسر إبراهيم يعاني من كدمة في الركبة، بعد اصطدامه مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، لذا فضل الجهاز الطبي استبداله.
وأضاف قمصان: "نفتقد محمد عبد المنعم بعد إصابته، ونتمنى أن تكون الإصابة بسيطة".
ومن المقرر أن يخضع ياسر إبراهيم لاختبار طبي، في مران غداً الإثنين، بعد عودة البعثة الحمراء من تنزانيا، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمه.
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