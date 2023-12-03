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الأهلي المصري يكشف طبيعة إصابة ياسر إبراهيم

12/3/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الأهلي المصري، طبيعة إصابة مدافعه ياسر إبراهيم، التي تعرض لها خلال مباراة يانغ أفريكانز التنزاني، أمس السبت.

وكان الأهلي لعب المباراة خارج ملعبه، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سامي قمصان المدرب المساعد بالأهلي المصري، عبر قناة ناديه عقب اللقاء، إن ياسر إبراهيم يعاني من كدمة في الركبة، بعد اصطدامه مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، لذا فضل الجهاز الطبي استبداله.

وأضاف قمصان: "نفتقد محمد عبد المنعم بعد إصابته، ونتمنى أن تكون الإصابة بسيطة".

ومن المقرر أن يخضع ياسر إبراهيم لاختبار طبي، في مران غداً الإثنين، بعد عودة البعثة الحمراء من تنزانيا، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمه.

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