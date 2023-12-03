أولمرت يحذر: المجتمع الدولي سيجبرنا على إنهاء حرب غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لتفادي استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما مع بلوغ عدد الشهداء أكثر من 15 ألف، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أن المجتمع الدولي "سيجبر بلاده على إنهاء الحرب إذا استمرت الحكومة في رفضها الكشف عن تصورها لما سيكون عليه القطاع بعد انتهاء الصراع".

وقال في حوار مع القناة 12 الإسرائيلية أمس السبت، إنه "إذا لم نضع تصوراً عن المرحلة المقبلة، لن يتم السماح لنا باستكمال العملية العسكرية للقضاء على قدرات حماس"، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما أشار أولمرت، الذي طالما انتقد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، إلى أنه "إذا أرادت إسرائيل كسب الوقت وصبر المجتمع الدولي، فعليها أن تعلن أنها ستنسحب من قطاع غزة بعد الحرب، وتقدم رؤية واضحة لغزة ما بعد القضاء على حماس"، مردفاً: "علينا أن نوضح للعالم ما نريد".

"غير مستعدة"

إلى ذلك حذر من أن عدم الإفصاح عن موقف الحكومة من استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، في إشارة إلى حل الدولتين، "سيفقد بلاده دعم المجتمع الدولي وصبره".

وأضاف أن حكومة نتنياهو "لا تفعل ذلك، لأنها غير مستعدة لخطوة في هذا الاتجاه، فهي تعتقد أن بإمكانها الاستمرار في تضليل المجتمع الدولي".

كما لفت أيضاً إلى أن "السلطة الفلسطينية ليست صديقة لبلاده، بل على الجانب الآخر"، مستطرداً أنه "على الرغم من ذلك، فقوات السلطة تعمل مع قواتنا الأمنية في الضفة الغربية، في وقت نقاتل فيه بغزة... ولا نملك شريكاً آخر".

"علينا صناعة السلام مع أعدائنا"

وأردف أولمرت أن استبعاد فكرة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية "يقول للمجتمع الدولي إننا لا نهتم بحل سياسي مستقبلي"، مضيفاً: "أوهمنا أنفسنا بأن المشكلة الفلسطينية لا وجود لها حتى انفجرت بوجوهنا في السابع من أكتوبر بشكل لا يحتمل".

كذلك تابع: "علينا صناعة السلام مع أعدائنا.. إما مع السلطة الفلسطينية أو حماس".

فيما دعا نتنياهو إلى الاستقالة، قائلاً: "كل دقيقة يبقى فيها (بالسلطة) تلحق الضرر بإسرائيل".

يذكر أن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس انهارت منذ الجمعة، لتستأنف الاشتباكات والغارات الإسرائيلية، التي أودت حتى الآن بأكثر من 15 ألف فلسطيني شهيد في غزة، معظمهم من المدنيين، منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر، ودفعت أكثر من مليون شخص للنزوح من الشمال نحو الجنوب.