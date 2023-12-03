مجدداً .. كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت كتائب القسام تجمعاً لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل
كما واكدت منذ قليل انها اطلقت رشقات صاروخية تجاه "سديروت" وقاعدة "رعيم" العسكرية .
واستهدفت كتائب القسام منذ صباح اليوم دبابة صهيونية واطلقت رشقات صاروخية على عدة مواقع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي ونفذت عملية استهدفت بها تحشدا لـ 60 جنديا صهيونيا .
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