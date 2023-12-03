-->

Sunday, 03 December 2023 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجدداً .. كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

12/3/2023 5:16:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت كتائب القسام تجمعاً لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

كما واكدت منذ قليل انها اطلقت رشقات صاروخية تجاه "سديروت" وقاعدة "رعيم" العسكرية .

واستهدفت كتائب القسام منذ صباح اليوم دبابة صهيونية واطلقت رشقات صاروخية على عدة مواقع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي ونفذت عملية استهدفت بها تحشدا لـ 60 جنديا صهيونيا .

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

MENAFN03122023000208011052ID1107527342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث