تفاصيل عملية القسام التي استهدفت 60 جندياً في غزة
التاريخ
12/3/2023 5:16:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفاصيل عملية "القسام" التي استهدفت 60 جندياً إسرائيليا في غزة
MENAFN03122023000208011052ID1107527341
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