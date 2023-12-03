كتائب القسام: استهدفنا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح

كتائب القسام: استهدفنا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح
التاريخ
12/3/2023 5:16:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن استهداف 5 آليات صهيونية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105".
وأكدت الكتائب في بيان لها أنها دمرت 3 آليات بشكل كامل.
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