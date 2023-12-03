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غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

12/3/2023 5:16:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان أكثر من 700 فلسطيني استشهدوا في غزة خلال الـ 24ساعة الماضية.

واضاف :" هناك أكثر من مليون ونصف نازح في قطاع غزة و لا مكان آمنا لهم ، والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحاء القطاع "

وفي سياق متصل ، طالبت إدارة المستشفى المعمداني الكوادر الطبية في غزة بالتوجه لمساندتهم ؛ بسبب وجود عدد كبير من الجرحى.

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