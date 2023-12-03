غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان أكثر من 700 فلسطيني استشهدوا في غزة خلال الـ 24ساعة الماضية.
واضاف :" هناك أكثر من مليون ونصف نازح في قطاع غزة و لا مكان آمنا لهم ، والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحاء القطاع "
وفي سياق متصل ، طالبت إدارة المستشفى المعمداني الكوادر الطبية في غزة بالتوجه لمساندتهم ؛ بسبب وجود عدد كبير من الجرحى.
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