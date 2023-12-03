حفتر يجتمع مع نائب وزير الدفاع الروسي يفكوروف في بنغازي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف في بنغازي أمس السبت سبل التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا.وقالت "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" في بيان عبر موقعها في "فيسبوك"، إن حفتر استقبل يفكوروف والوفد المرافق له في مكتبه بمقر القيادة في بنغازي حيث تم التباحث حول سبل التعاون المشترك بين البلدين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان يفكوروف قام في أغسطس الماضي بزيارة هي الأولى من نوعها إلى بنغازي بدعوة من حفتر، لبحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي ومسائل العمل المشترك الأخرى.

وحسب بوابة "الوسط" الليبية، فقد التقى حفتر مع يفكيورف في بنغازي مرة أخرى في 17 سبتمبر، على هامش مشاركة وفد روسي في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة وسواحلها بعدما اجتاحتها فيضانات مدمرة.