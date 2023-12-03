هليكوبتر تسقط على طريق سريع وتصطدم بسيارة في مدريد - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مدريد، سقطت طائرة هليكوبتر على طريق دائري سريع في المدينة، يوم الجمعة، واصطدمت بسيارة ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأكد متحدث باسم خدمة الطوارئ في العاصمة الإسبانية مدريد، أن شخصين كانا على متن طائرة الهليكوبتر، وتمكن أحدهما من الخروج على قدميه في حين أنقذ رجال الإطفاء الآخر من بين الحطام. وأضافت خدمات الطوارئ أن الحادث تسبب في إصابتهما وكذلك سائق السيارة التي اصطدمت بها الطائرة.



وتابع أن أحد الناجين من الحادث أصيب بجروح طفيفة في الرأس، بينما أصيب آخر بكسر في عظمة الفخذ، وأصيب الثالث بجروح بسيطة.

وأظهرت لقطات مصورة الطائرة الهليكوبتر الصفراء ذات المقعدين وقد انقلبت على جانبها وتحطمت قمرة القيادة الزجاجية، وجرى نشر عشرات من أفراد الطوارئ لتأمين المنطقة. وتحطم الزجاج الأمامي للسيارة وتعرض هيكلها لتلفيات.

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