-->

Sunday, 03 December 2023 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشيوخ الامريكي يطلب من بايدن فرض حظر السفر مع الصين بعد ارتفاع الإصابة بأمراض التنفس الصينية

12/3/2023 5:16:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدّم أعضاءٌ من مجلس الشيوخ طلباً للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لفرض حظرٍ على السفر بين الولايات المتحدة والصين بعد ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الصينية في الآونة الأخيرة .
وجاء في الرسالة التي قدّمها خمسة من أعضاء جمهوريين بقيادة ماركو روبيو؛ كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: "يجب علينا أن نقيّد فوراً السفر بين الولايات المتحدة والصين حتى نتعرّف على مزيدٍ من المخاطر التي يشكّلها هذا المرض الجديد".

وفي الاسبوع الماضي ، أصبح ارتفاع حالات الإصابة قضية عالمية، حيث طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيدٍ من المعلومات، وذلك استنادًا إلى تقريرٍ يفيد بوجود حالات التهاب رئوي غير معروفة لدى الأطفال، والتي تمّ اكتشافها من قِبل برنامج مراقبة الأمراض الناشئة، كما طلبت الولايات المتحدة من الصين توضيحات ومعلومات عن المرض المنتشر

بدوره اوضح المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، في مؤتمر صحافي، يوم امس السبت، إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن، خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

واكد ان الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناتجة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الإنفلونزا، أو فيروسات الأنف، أو الفيروس المخلوي التنفسي، وكذلك البكتيريا مثل الميكروبلازما الرئوية، وهو السبب الشائع لعدوى الجهاز التنفسي

ودعت السلطات في الصين ، إلى فتح مزيدٍ من عيادات علاج الحمّى وتعزيز حملات التطعيم للأطفال وكِبار السن، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة من أمراض الجهاز التنفسي، في أول شتاء منذ التخلي عن قيود كوفيد- 19.
ونصحت الأفراد بوضع الكمامات، كما دعا السلطات إلى التركيز على منع انتشار المرض في الأماكن المزدحمة، مثل المدارس ودور رعاية المسنين

MENAFN03122023000208011052ID1107527335

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث