الشيوخ الامريكي يطلب من بايدن فرض حظر السفر مع الصين بعد ارتفاع الإصابة بأمراض التنفس الصينية

MENAFN - Al Wakeel News)قدّم أعضاءٌ من مجلس الشيوخ طلباً للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لفرض حظرٍ على السفر بين الولايات المتحدة والصين بعد ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الصينية في الآونة الأخيرة .وجاء في الرسالة التي قدّمها خمسة من أعضاء جمهوريين بقيادة ماركو روبيو؛ كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: "يجب علينا أن نقيّد فوراً السفر بين الولايات المتحدة والصين حتى نتعرّف على مزيدٍ من المخاطر التي يشكّلها هذا المرض الجديد".

وفي الاسبوع الماضي ، أصبح ارتفاع حالات الإصابة قضية عالمية، حيث طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيدٍ من المعلومات، وذلك استنادًا إلى تقريرٍ يفيد بوجود حالات التهاب رئوي غير معروفة لدى الأطفال، والتي تمّ اكتشافها من قِبل برنامج مراقبة الأمراض الناشئة، كما طلبت الولايات المتحدة من الصين توضيحات ومعلومات عن المرض المنتشر

بدوره اوضح المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، في مؤتمر صحافي، يوم امس السبت، إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن، خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

واكد ان الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناتجة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الإنفلونزا، أو فيروسات الأنف، أو الفيروس المخلوي التنفسي، وكذلك البكتيريا مثل الميكروبلازما الرئوية، وهو السبب الشائع لعدوى الجهاز التنفسي

ودعت السلطات في الصين ، إلى فتح مزيدٍ من عيادات علاج الحمّى وتعزيز حملات التطعيم للأطفال وكِبار السن، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة من أمراض الجهاز التنفسي، في أول شتاء منذ التخلي عن قيود كوفيد- 19.

ونصحت الأفراد بوضع الكمامات، كما دعا السلطات إلى التركيز على منع انتشار المرض في الأماكن المزدحمة، مثل المدارس ودور رعاية المسنين

