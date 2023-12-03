الدفاع المدني بغزة: وصول جثامين 84 شهيدا إلى مستشفى المعمداني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن 84 شهيدا وصلوا إلى المستشفى المعمداني بسبب الغارات الإسرائيلية اليوم الاحد.
وكانت المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة أكد سابقا أن آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا يستطيعون انتشالهم.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانها في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، وشنّت غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة، مخلّفة عددا من الشهداء والجرحى.
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