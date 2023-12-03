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الدفاع المدني بغزة: وصول جثامين 84 شهيدا إلى مستشفى المعمداني

12/3/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن 84 شهيدا وصلوا إلى المستشفى المعمداني بسبب الغارات الإسرائيلية اليوم الاحد.


وكانت المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة أكد سابقا أن آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا يستطيعون انتشالهم.


ويواصل جيش الاحتلال عدوانها في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، وشنّت غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة، مخلّفة عددا من الشهداء والجرحى.


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