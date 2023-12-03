معدل زيادة الوزن خلال الحمل يؤثر على عوامل الوفاة مستقبلاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحققت دراسة جديدة في جامعة بنسلفانيا من ارتباط تغير الوزن أثناء الحمل بأسباب الوفاة، بعد مرور نحو 50 عاماً على الإنجاب.

ونُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية، وشمل التحليل بيانات أكثر من 40 ألف امرأة أنجبن بين عامي 1959 و1965.



ووجدت الدكتورة ستيفاني هنكل وزملاؤها، أنه بالنسبة للسيدات اللاتي عانين من نقص الوزن قبل الحمل، ارتبطت زيادة الوزن أثناء الحمل فوق التوصيات الصحية بارتفاع معدل الوفاة، لأسباب تتعلق بأمراض القلب والشرايين بما يقرب من الضعف.



أما السيدات ذوات الوزن الطبيعي قبل الحمل، فقد ارتبطت زيادة الوزن فوق التوصيات الصحية أثناء الحمل بزيادة معدل الوفاة لأسباب تتعلق بأمراض القلب، بمعدل 1.2 مرة.



وبالنسبة للسيدات اللاتي عانين من زيادة الوزن قبل الحمل، ارتبطت زيادة الوزن أثناء الحمل أكثر من التوصيات الصحية بارتفاع خطر الوفاة المرتبطة بمرض السكري بمعدل 1.77 مرة.



ووجد البحث أن ذوات الوزن الطبيعي قبل الحمل، واللاتي كان معدل زيادة وزن الحمل لديهن أقل من الموصى به، حيث ارتبط هذا التغير في الوزن لديهن بانخفاض معدل الوفاة المرتبطة بالسكري.



وقال فريق البحث: "تدعم النتائج الجديدة لهذه الدراسة أهمية تحقيق زيادة صحية في الوزن أثناء الحمل، ضمن التوصيات".

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