ما النشاط البدني الذي يحمي من داء السكري؟!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف علماء جامعة طهران الطبية، أن الأشخاص الذين يسيرون بانتظام بسرعة تزيد عن أربعة كيلومترات في الساعة هم أقل عرضة للإصابة بداء السكري.

وتشير المجلة البريطانية للطب الرياضي (BJSM) إلى أن الدراسة الجديدة مبنية على نتائج مجموعة دراسات سابقة مكرسة لفوائد المشي شارك فيها 508121 متطوعا من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا. وقد جمع العلماء من هذه الدراسات معلومات حول مستوى النشاط البدني للمشاركين وحالتهم الصحية.

من أجل تحديد نوع التمارين الرياضية الفعالة في الوقاية من داء السكري.



واتضح للباحثين أن المشي بانتظام بسرعة 3-5 كلم في الساعة يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 15 بالمئة بغض النظر عن الوقت الذي يقضيه الشخص في المشي. وأن المشي بسرعة 5-6 كلم في الساعة يخفض خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 24 بالمئة.



ويشير الباحثون إلى أن سرعة المشي مؤشر مهم على الحالة الصحية العامة للشخص وقدراته الوظيفية. كما يحفز هذا التمرين القلب والجهاز التنفسي ويزيد من قوة العضلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي السريع يخفض الوزن بشكل فعال، وهو إجراء للوقاية من داء السكري.

روسيا اليوم

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