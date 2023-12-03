هل ستكون سنة 2031 بداية تشغيل حاويات الأنفاق السويسرية؟

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لقد بدأت قصة إنشاء شبكة نقل البضائع تحت الأرض في سويسرا منذ عشر سنوات. وقد اضطر المشروع، الذي اقترحته الشركة المساهمة التي تحمل نفس الاسم "كارغو تحت الأرض" ( Underground Cargo، CST)، للانتظار ثماني سنوات قبل أن يوافق البرلمان على الأساس القانونيرابط خارجي . وفد دخل هذا الأخير حيّزَ التنفيذ في شهر أغسطس عام 2022، مانحاً الإذن بالشروع في البناء في عام 2023. حيث بدأت الشركة في شهر يناير بعمليات حفر استكشافية وقياسات جيولوجية على طول الجزء الأول من النفق الذي تعتزم حفره، وكان ذلك بين مدينة هاركنغن (في كانتون سولوتورن) وزيورخ. كما أنها تقوم أيضا باستشارة السكان الذي يقطنون على طول هذا المحور حيث تخطط لإنشاء منصات لتحميل وتفريغ البضائع. ورغم ذلك، فإن تراخيص البناء لم تصدر بعد في الكانتونات الثلاثة (سولوتورن وآرغوفي وزيورخ) التي تمر عبرها شبكة الأنفاق.

محتويات خارجية

Présentation du projet dans l'émission TTC de la RTS du 13 juin 2022

مشروع بميزانية تتجاوز 30 مليار فرنك

وفقا للمخططات، فإن الخط الواصل بين هاركنغن وزيورخ، الذي يبلغ طوله حوالي 70 كيلومترا، هو الجزء الأول من شبكة أكبر بكثير يبلغ طولها حوالي 500 كيلومتر وتربط مدينة جنيف بمدينة سانت غالن، مع تشعبات إلى كل من تون وبازل ولوتسيرن.

وداخل هذه الأنفاق، التي يبلغ قطرها حوالي ستة أمتار ويتراوح عمقها بين 20 و40 مترا، ستسير حاويات ذاتية القيادة مزودة بالطاقة الكهربائية، ويمكن لكل واحدة منها نقل منصتين بسرعة ثابتة تبلغ 30 كم/ساعة. ومن المقرر إنشاء مراكز على طول الطريق لتحميل البضائع وتفريغها تلقائيا في الأماكن المناسبة.

ووفقاً للميزانية، سيكلف المشروع بأكمله ما بين 30 و35 مليار فرنك. وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت كلفة النفق الأساسي لغوتهارد (الذي يبلغ طوله 57 كم) حوالي 13 مليار فرنك سويسري. وسوف يتم تحصيل كل هذه التمويلات من القطاع الخاص، كما يستبعد القانون الفدرالي أي مشاركة للقطاع العام.

وأشارت شركة "كارغو تحت الأرض"، التي تعود أسهمها إلى شركات كبيرة مثل "البريد" (La Poste) وكووب وميغرو وشركة نقل البضائع التابعة للخطوط الحديدية السويسرية (CFF Cargo)، إلى أنها حصلت حتى الآن على 100 مليون فرنك للمرحلة الأولى من المشروع. ومن المتوقع أن تصل كلفة خط هاركنغن ـ زيورخ وحده إلى حوالي 3,4 مليار فرنك.

ومع ذلك، فقد أثيرت شكوك حول القدرة على جمع مثل هذا المبلغ من القطاع الخاص وحده. حيث تمت الموافقة على المشروع في وقت كانت فيه أسعار الفائدة سلبية. أما الآن وبعد أن صارت نسبة الفائدة تتراوح بين 2 و3%، فلم يعد المشروع قابلاً للتطبيق بحسبرابط خارجي المعلومات التي نُشرت على منصة هايدي نيوز (Heidi News) على شبكة الإنترنت.

القسم الأول في عام 2031؟

تأمل شركة "كارغو تحت الأرض" أن يتم تشغيل القسم الذي يبلغ طوله 70 كيلومترا بين هاركنغن وزيورخ بحلول عام 2031. ويعتبر هذا الموعد طموحًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنَّ حفر نفق سكة حديد لوتشبيرغ (Lötschberg) استغرق ثماني سنوات، وأنّ طوله يبلغ نصف هذه المسافة.

خريطة سويسرا تظهر مشروع قطارات تحت الأرض. Keystone

كما ينبغي أيضا حل معضلة المصاعد لرفع الحاويات إلى السطح، والتي لا توجد في السوق في الوقت الحالي. وقد قدمت شركة كارغو مؤخرا نموذجا أوليا لهذا المصعد. وبمجرد اكتمال القسم الأول، تتوقع الشركة أن تتمكن من إكمال بقية الشبكة بحلول عام 2045.

التخفيف من الانبعاثات والازدحام

إن الغرض من شبكة النقل هذه التي تمر تحت الأرض هو تفريغ الطرق من شاحنات البضائع. ففي الوقت الراهن، يتم نقل ثلثي البضائع في سويسرا عن طريق الطرق البرية والباقي عن طريق السكك الحديدية. وبحسب توقعات السلطات، قد تزداد نسبة نقل البضائع بأكثر من 30% بحلول عام 2040.

وبالإضافة إلى الحد من حركة المرور، تؤكد شركة "كارغو تحت الأرض" في آخر دراسة لها حول التأثيررابط خارجي البيئي، على أنَّ شبكة النقل تحت الأرض ستساعد في تقليل حوادث المرور وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وعلاوة على ذلك، وبحسب دراسة أجرتها جامعة العلوم التطبيقية في زيورخ، سيكون للنفق وتوزيع الأنابيب الشعرية تأثيرٌ على حركة المرور في المناطق الحضرية، لأنها ستقلل من الكيلومترات اليومية التي تقطعها الشاحنات في مدينة زيورخ بمقدار الربع.

لكن لا يحظى هذا الرأي باتفاق الجميع. فقد أشارت المنصة الإخبارية هايدي نيوز إلى أنه "يمكن للمرء أن يتساءل فيما إذا كان حفر 500 كيلومترا من الأنفاق أفضل للبيئة من قيادة الشاحنات التي ستسير بواسطة الكهرباء على المدى الطويل".

ومع ذلك، تشدد شركة "كارغو تحت الأرض" على أنه مع الأخذ بعين الاعتبار أشغال البناء والطاقة المطلوبة لنقل الحاويات، فإن البصمة البيئية ستكون أضعف على المدى البعيد، حتى لو صارت الشاحنات كهربائية أو تسير بواسطة الهيدروجين.

اهتمام دولي بوسائل النقل تحت الأرض

في الأسابيع الأخيرة، أبدت منصة إخبارية يابانية حول تقنيات التنقل اهتمامها بالمشروع السويسري. حيث تواجه المدن الرئيسية في الأرخبيل الياباني ازدحامًا في العديد من الطرق. وأفاد موقع "جيديتون لاب" (Jidounten Lab) بأن السلطات اليابانية تفكر في استخدام طرق تحت الأرض منذ قرابة عشرين عاما، بما في ذلك نفق لوجستي في منطقة طوكيو. كما تقوم دول أخرى أيضاً، مثل ألمانيا وهولندا والصين، بتجربة مشاريع النقل تحت الأرض.

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