النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بالمغرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب الذي عقد بالمملكة المغربية مؤخرًا، تحت عنوان (من أجل حوار قضائي عربي مستدام).





وبحث النواب العموم خلال الاجتماع تعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في إطار الحاجة الملحة للاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي من أجل مكافحة فعالة للجريمة بكافة أشكالها، ولتعزيز تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود.





وأوضح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أهمية دور جمعية النواب العموم العرب في مجال التعاون القضائي، باعتبارها واحدة من أطر التعاون القائمة وعنصر مهم في العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن الاجتماع هذا العام يرمي لاستكمال المقومات المحققة لأهداف الجمعية بتعزيز التعاون القضائي فيما بين النيابات العامة بالدول العربية لغرض التوصل إلى منظومة عمل متكاملة تُمكنها من أداء رسالتها ولدعم قدراتها التقنية والفنية في مواجهة الجرائم بشتى أنواعها، ولتكون مساهماً فاعلاً في تقويض الجريمة بالمنطقة والحد من آثارها، خاصة إزاء الأساليب المستحدثة في ارتكاب الجرائم وسرعة نشاطها المادي المعتمد على التكنولوجيا، والتي تستلزم في المقابل توفير مصادر المعرفة والبحث من أجل إحاطة الأعضاء بما يستجد في الواقع، وللتعرف على ما يستحدث من طرائق التحقيق التي تُمكنهم من إجراء تحقيقات وافية تُراعى فيها متطلبات الشرعية الإجرائية حفاظاً على حجية الدليل المستمد من إجراءاتهم.





وفي ذات السياق، أكد النائب العام أهمية التدريب الفني الدقيق من أجل تنمية قدرات المحققين في رصد الأدلة الإلكترونية لتواكب سرعة الأفعال المادية للجريمة، مع تطوير أساليب العمل بالنيابات لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة.





كما دعا النائب العام إلى عقد دورات تدريبية تخصصية لإكساب الأعضاء خلفية ثقافية من العلوم المادية التي تتصل اتصالاً مباشراً بإجراءات التحقيق، وتعزز من قدراتهم على تحصيل واستخلاص الأدلة الفنية.





وأجمع النواب العموم على ضرورة توطيد العلاقات بين النيابات بما يسمح بتبادل الخبرات، فضلاً عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التحقيقات.





وقد انعقد على هامش الاجتماع ندوة دولية تحت عنوان (جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص).





وترأس النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين جلستها الأولى، وقدمت النيابة العامة بمملكة البحرين في إطار هذه الندوة عرضاً حول دور آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.