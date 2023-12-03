وزير شؤون البلديات والزراعة يتفقد أعمال التشجير في شارع الملك حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة استمرارية العمل على تطوير وزيادة تشجير تقاطع شارع الملك حمد، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتشجير، مشيراً إلى أن عدد الأشجار التي تم زراعتها في المرحلة الأولى بلغت 350 شجرة، فيما بدأت الوزارة العمل على تجهيز المواقع لزراعة 600 شجرة إضافية ليصبح العدد المستهدف 950 شجرة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة للاطلاع على مشروع تشجير تقاطع شارع الملك حمد، برفقة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأوضح المبارك بأن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتكثيف الأشجار في التقاطعات والشوارع العامة، للتوسع في مشاريع التشجير بمختلف محافظات مملكة البحرين، وتحقيقًا لالتزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، مؤكّداً أنّه تمّ وضع البرامج والخطط التنموية وفق رؤية متكاملة للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها بما يصب في أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.
وقال المبارك إن استراتيجية وزارة شؤون البلديات والزراعة تركز على عدد من الأولويات منها الاهتمام بتجميل الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالمزروعات من الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك حرصًا منها على إضفاء المظهر الجمالي على الشوارع وزيادة الرقعة الخضراء، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وزيادة التنوع البيولوجي للنباتات المحلية.
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