وزير شؤون البلديات والزراعة يتفقد أعمال التشجير في شارع الملك حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة استمرارية العمل على تطوير وزيادة تشجير تقاطع شارع الملك حمد، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتشجير، مشيراً إلى أن عدد الأشجار التي تم زراعتها في المرحلة الأولى بلغت 350 شجرة، فيما بدأت الوزارة العمل على تجهيز المواقع لزراعة 600 شجرة إضافية ليصبح العدد المستهدف 950 شجرة.





جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة للاطلاع على مشروع تشجير تقاطع شارع الملك حمد، برفقة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وعدد من مسؤولي الوزارة.





وأوضح المبارك بأن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتكثيف الأشجار في التقاطعات والشوارع العامة، للتوسع في مشاريع التشجير بمختلف محافظات مملكة البحرين، وتحقيقًا لالتزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، مؤكّداً أنّه تمّ وضع البرامج والخطط التنموية وفق رؤية متكاملة للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها بما يصب في أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.





وقال المبارك إن استراتيجية وزارة شؤون البلديات والزراعة تركز على عدد من الأولويات منها الاهتمام بتجميل الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالمزروعات من الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك حرصًا منها على إضفاء المظهر الجمالي على الشوارع وزيادة الرقعة الخضراء، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وزيادة التنوع البيولوجي للنباتات المحلية.