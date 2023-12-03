الهلال الأحمر إنشاء مستشفى ميداني داخل غزة على مساحة 750 مترا بسعة 35 سريرا

الحساوي: إنشاء المستشفى الميداني جاء نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني وازدياد عدد الجرحى والمرضى



أكد نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي أن اتفاق إنشاء المستشفى الميداني في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري يعد مساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية الملحة للأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الحساوي لـ «كونا» عقب توقيع اتفاقية إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة بمقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة.

وقال الحساوي: إن فكرة إنشاء المستشفى الميداني في غزة جاءت نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني بسبب استمرار العمليات العسكرية ضد المرافق والمستشفيات الفلسطينية وازدياد عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في ظل تناقص عدد المستشفيات العاملة في القطاع.

وأضاف أن المستشفى الميداني سيقام داخل غزة بالقرب من مستشفى الأمل على مساحة 750 مترا بسعة استيعابية 35 سريرا، مبينا أن الهلال الاحمر الكويتي سيكون على تواصل مستمر مع نظيره المصري لحين تجهيز المستشفى بجميع المعدات الطبية اللازمة ليستطيع تقديم خدماته الطبية للإخوة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الهلال الاحمر المصري والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر ستكون لهما القدرة على تجهيز وإدارة المستشفى بحكم أن الهلال الاحمر المصري هو الأقرب لهم مكانيا.

وأشاد الحساوي بالدور والجهد الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري منذ بدء العدوان على قطاع غزة والتعاون البناء مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي قائلا «لولا هذا الجهد لما استطعنا أن نقوم بدورنا كجمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات الانسانية».

وأشار إلى إرسال الكويت مساعدات زادت على 1300 طن عبر 31 طائرة من الجسر الجوي الاغاثي لقطاع غزة، بالإضافة إلى ما تم تسييره من مساعدات تنوعت بين الطبية والغذائية والمعيشية وغيرها من المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش من دول أخرى وقيام الهلال الاحمر المصري بجهوده لإيصالها إلى غزة.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري د.رامي الناظر في تصريح مماثل لـ«كونا» بالتعاون البناء مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، قائلا إن هذا التعاون لم يقتصر على إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي بلغت 1300 طن وشملت مواد اغاثية ومستلزمات طبية ومعيشية.

وأضاف د.الناظر أن التعاون والتنسيق بين جمعيتي الهلال الأحمر الكويتي والمصري مستمر على مدار الساعة من خلال بحث الملف الصحي وإنشاء مستشفى ميداني داخل غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح أن المستشفى الميداني سيكون بقوة 35 سريرا تشمل ثمانية أسرة في الاستقبال، إضافة إلى عيادات للفحص وغرف اقامة للمرضى وغرفتين للعمليات الجراحية وصيدلية.

وتوقع أن يخدم المستشفى الميداني 38 مصابا داخليا، إضافة إلى العيادات التي ستخدم 200 مريض في اليوم، كما سيتم فيها إجراء العديد من العمليات الجراحية خلال اليوم الواحد.

وبين أن المستشفى سيبدأ العمل به بعد تجهيزه فور توقف إطلاق النار واستقرار الأمور، مشيرا إلى وجود قوافل طبية تابعة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر للمساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية للأشقاء في غزة.

ولفت الناظر إلى النقص الشديد الذي تعاني منه المنشآت الصحية في غزة سواء في عدد الأسرة أو المستلزمات الطبية مبينا أن عدد المستشفيات العاملة تناقص من 35 مستشفى إلى 11 مستشفى فقط نتيجة العدوان الاسرائيلي.

وأضاف أن عدد الأسرة تناقص من 3000 سرير إلى 1000 سرير فقط، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور وضعت المنظومة الصحية في غزة تحت ضغط شديد لتلبية احتياجات الفلسطينيين سواء المرضى او المصابين الذين يحتاجون إلى فحوصات طبية أو عمليات جراحية.

وأكد استمرار الهلال الأحمر المصري في بذل جهوده على مدار الساعة مع جميع العاملين والفاعلين في العمل الإنساني في استقبال المساعدات الإنسانية الخاصة بالنواحي الصحية سواء المستلزمات الطبية أو سيارات الإسعاف أو حتى الأدوات اللازمة داخل غرف العمليات وتسهيل تسليمها للطرف الآخر.

ووقع الهلال الاحمر الكويتي مع نظيره المصري في وقت سابق من اليوم اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بتكلفة تزيد على مليوني دولار من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمصابين والمرضى من أبناء القطاع.