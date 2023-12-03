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المحاسبة يشارك في الاجتماع الـ 67 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأرابوساي

12/3/2023 4:46:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك وفد رسمي من ديوان المحاسبة برئاسة وكيل الديوان يوسف المزروعي في الاجتماع الـ 67 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والذي سيعقد في الرياض ـ المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 الى 7 الجاري.
ويضم وفد الديوان في عضويته كلا من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان، ومدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة غيداء السابج، بالإضافة إلى مراقب في إدارة الرقابة على الشركات أماني المباركي، وإداري مساعد رئيسي في الإدارة العامة لمكتب الرئيس سلطان المزيعل.
وأكدت مدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة بديوان المحاسبة غيداء السابج أن الاجتماع سيناقش تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاطه ونشاط المجلس منذ الاجتماع السادس والستين، وتقرير الأمانة العامة عن نشاطها منذ الاجتماع السادس والستين للمجلس التنفيذي، بالإضافة الى النظر في تقارير الاجتماعات الدورية بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة المخصصة لمتابعة نشاط المنظمة، كما سيتناول الاجتماع تقارير الاجتماعات الدورية بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة المخصصة لمتابعة نشاط المنظمة، والنظر في مقترح تعديل وثيقة «قواعد وضوابط العمل بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة ونظام متابعة الأنشطة».
وأشارت السابج إلى أنه سيتم مناقشة تقريري لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة في اجتماعيها الثاني والعشرين والثالث والعشرين، والنظر في تقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها الثاني والعشرين وتقرير لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة للمنظمة في اجتماعها التاسع وتقارير لجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات للمنظمة حول اجتماعيها الثاني والثالث والملتقى السنوي الأول، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة في اجتماعها العشرين.

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