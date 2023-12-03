خالد العجمي وكيلا مساعدا في الشؤون

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
ونص المرسوم على:
مادة أولى: يُعين خالد عامر حمد العجمي - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
مادة ثانية
على وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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