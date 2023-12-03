-->

Sunday, 03 December 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إضافة مواد للنظام الأساسي لـ الإصلاح الاجتماعي للجمعية ترخيص حضانة واحدة داخل مقرها الرئيسي

12/3/2023 4:46:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإضافة مواد للنظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعية.
وتضمن القرار:
مادة أولى
يضاف الى المادة رقم 3 من النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي البند التالي:
- للجمعية ترخيص حضانة واحدة داخل المقر الرئيسي بمنطقة الروضة، وتخصص لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي الجمعية.
مادة ثانية
يضاف إلى النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي المادة رقم 23 ونصها كالتالي:
(لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإذا لم يتوافر النصاب، ثلثي الأعضاء أجل الاجتماع إلى ساعة، على أن ينعقد صحيحا بحضور نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع، اختصت وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ القرارات في الموضوع المعروض).
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

MENAFN03122023000130011022ID1107527297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث