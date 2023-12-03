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العبدالله زار جناح الكويت في كوب 28 ملتزمون بتنفيذ كل التزاماتنا الدولية الخاصة بالتغير المناخي

12/3/2023 4:46:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله التزام الكويت بتنفيذ كل التزاماتها الدولية الخاصة بالتغير المناخي. وأعرب الشيخ سالم العبدالله لـ(كونا) خلال زيارته جناح الكويت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي عن تشرفه بتمثيل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، في افتتاح هذا المؤتمر الذي يعقد سنويا، ويعاد فيه تسليط الضوء على أهمية موضع المناخ ومعالجة المخاطر التي تنشأ عن التغير المناخي، كما أنه مناسبة سنوية مهمة لقياس مدى وفاء الدول بالتزاماتها بالاتفاقيات المتعلقة بالمناخ.وقال الشيخ سالم العبدالله إن لدى الكويت التزاما واضحا وصريحا يتمثل بالحياد الكربوني في القطاع النفطي في عام 2050 وعلى مستوى الدولة ككل في عام 2060 مبينا أن هذه الأهداف أعلن عنها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في المؤتمر السابق في شرم الشيخ (كوب 27)، ونحن في الكويت ككل ماضون باتجاه تحقيق هذه الأهداف ونسير على الطريق الصحيح.
ولفت في هذا الشأن إلى الأهمية القصوى التي ينطوي عليها موضوع المناخ، وأن المسؤولية جماعية وتقع على عاتق الجميع في العالم للحفاظ على هذا الكوكب، وأن نفكر في الأجيال القادمة ونمنحهم كوكبا نظيفا بيئيا لضمان استمرار البشرية، وكل دولة عليها التزامات ومسؤوليات لتحقيق هذه الأهداف.
وعبر عن الفخر بجناح الكويت في (كوب 28) لأنه يبرز نشاط الكويت وعملها إزاء تحدي التغير المناخي، وتعبر عن ذلك الجهات والأجهزة المشاركة في الجناح التي تقدم للزوار أن الكويت جادة في هذا الموضوع وأن الجميع في الكويت متضامنون ويعملون معا لمكافحة التغير المناخي والوفاء بالالتزامات الدولية للكويت بهذا الشأن.

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