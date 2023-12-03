-->

Sunday, 03 December 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الديوان دخول صالة الاستقبال متاح للجميع واستمرار اشتراط موعدسهللمقابلة القياديين

12/3/2023 4:46:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • بالفيديو .. " الخدمة المدنية ": مستمرون في تسجيل المواطنين في كل التخصصات والمؤهلات حتى 15 الجاري .. ونستعد لإعلان دفعات جديدة من المرشحين
  • نحرص على حضور أصحاب المعاملات أو من ينوب عنهم بتوكيل حفظاً لخصوصية
    المعلومات


مريم بندق
أكد مصدر في تصريحات لـ «الأنباء» استمرار شرط حصول المواطنين على موعد من تطبيق سهل شرط لمقابلة القياديين في ديوان الخدمة المدنية، وأن الدخول إلى صالة استقبال المراجعين متاح للجميع، موضحا أن التعاون مع موظفي الاستقبال ومسؤولي صالة المراجعين هدفه تقديم خدمة أفضل، ومشيرا إلى أنه يجب على صاحب المعاملة أو الاستفسار أن يكون هو نفسه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بالدرجة الأولى أو بتوكيل وذلك للمصلحة العامة حفظا لمعلومات وخصوصية الأفراد، مجددا القول إن تطبيق الدوام المرن على موظفي الديوان يبدأ اليوم الأحد.
هذا، وقالت مصادر لـ «الأنباء»، إن الديوان نفذ ترشيح بعض «ذوي الهمم» للتوظيف بشكل فوري وفي الجهة الحكومية التي يتم اختيارها من جانبهم، بعد إصلاح الأنظمة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وإعادة الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية، وتمكنه من الاستدلال على صحة بيانات المتقدمين منهم للتوظيف.
وفي سياق متصل، أعلن الديوان استمرار تسجيل الباحثين ‏عن عمل حتى 15 الجاري، ولكل التخصصات والمؤهلات عن طريق csc، مؤكدا أن الجهات الحكومية تزوده بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل المسجلين، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.



ترشيح أصحاب الهمم للتوظيف فوراً بعد إعادة ربط أنظمة "ذوي الإعاقة" آليا مع "الديوان"


قالت مصادر لـ " الأنباء"، إن ديوان الخدمة المدنية نفذ ترشيح بعض "ذوي الهمم" للتوظيف بشكل فوري وفي الجهة الحكومية التي يتم اختيارها من جانبهم، بعد إصلاح الأنظمة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وإعادة الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية، وتمكنه من الاستدلال على صحة بيانات المتقدمين منهم للتوظيف.



"الديوان" : دخول صالة الاستقبال متاح للجميع .. واستمرار اشتراط موعد"سهل"لمقابلة القياديين .. و تطبيق الدوام المرن صباح غد الأحد


أكد مصدر في تصريحات لـ "الأنباء" استمرار شرط حصول المواطنين على موعد من تطبيق سهل شرط لمقابلة القياديين في ديوان الخدمة المدنية ، وأن الدخول إلى صالة استقبال المراجعين متاح للجميع ، موضحا أن التعاون مع موظفي الاستقبال ومسؤولي صالة المراجعين هدفه تقديم خدمة أفضل ، ومشيرا إلى أنه يجب على صاحب المعاملة أو الاستفسار أن يكون هو نفسه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بالدرجة الأولى أو بتوكيل وذلك للمصلحه العامة حفظا لمعلومات الأفراد، مجددا القول ان تطبيق الدوام المرن على موظفي الديوان يبدأ
صباح
غد
الأحد.



بالفيديو .. " الديوان ": خطوات تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل في كل التخصصات والمؤهلات اعتباراً من اليوم حتى 15 الجاري


أعلن ديوان الخدمة المدنية بدء تسجيل الباحثين ‏عن عمل للفترة ال 85 اعتبارا من اليوم الجمعة
‏ويستمر إلى يوم الجمعة الموافق 15 الجاري ،
⁩و لكل التخصصات والمؤهلات عن طريق موقعنا: csc.
وأكد الديوان ، انه مستمر في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية لتزويده بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل المسجلين ، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.

MENAFN03122023000130011022ID1107527294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث