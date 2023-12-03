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قنصلنا في ميلانو قدم أوراق اعتماده للخارجية الإيطالية حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية

12/3/2023 4:46:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم الشيخ جابر الدعيج المالك أوراقه لوزارة الخارجية الإيطالية قنصلا عاما جديدا للكويت في ميلانو وشمال إيطاليا.
وأعرب القنصل العام الشيخ جابر الدعيج في بيان أصدرته القنصلية الخميس الماضي عن اعتزازه بتمثيل الكويت في مدينة ميلانو وشمال إيطاليا مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الإيطالية هنأت قنصل الكويت العام متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله المهم للمساهمة في توطيد وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

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