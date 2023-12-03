قنصلنا في ميلانو قدم أوراق اعتماده للخارجية الإيطالية حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قدم الشيخ جابر الدعيج المالك أوراقه لوزارة الخارجية الإيطالية قنصلا عاما جديدا للكويت في ميلانو وشمال إيطاليا.
وأعرب القنصل العام الشيخ جابر الدعيج في بيان أصدرته القنصلية الخميس الماضي عن اعتزازه بتمثيل الكويت في مدينة ميلانو وشمال إيطاليا مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الإيطالية هنأت قنصل الكويت العام متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله المهم للمساهمة في توطيد وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين.
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