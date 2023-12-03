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المطيري الكويت تولي أهمية كبيرة بشؤون ذوي الإعاقة

12/3/2023 4:46:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعرب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري عن سعادته بإقرار بعض التعديلات على قانون 8/2010 للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى ان الكويت، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، أولت اهتماما كبيرا ورعاية شاملة بذوي الإعاقة والذي جاء فيه بعض التعديلات التي تسهل وتدعم من يرعى المعاق والمعاق بذاته التي تؤمن لهم حياة كريمة.
وقال الحميدي ان الادارات المعنية إدارة الأنشطة والاعلام بدور الرعاية التابعة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ودور الرعاية وإدارة التأهيل المهني التابعة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة تحتفل كعادتها السنوية باليوم العالمي لذوي الإعاقة بمعرض «أنا موهوب» الذي سيقام بمجمع «الأفنيوز» في 7 الجاري الى جانب تنظيم يوم مفتوح لنزلاء دور الرعاية الصباحية وغيرها من الأنشطة والفعاليات وورش عمل في هذا الشهر.
وأكد المطيري أن هدف الفعاليات هو التركيز على أهمية دور المعاق وإبراز مهاراته وقدراته ودمجهم بالمجتمع والتعرف على مخرجات الدمج وتفعيلها وتوظيفها في تنمية المجتمع والرفع من شأنهم اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ومجتمعيا.
من جانب آخر، أوضح نائب مدير عام للخدمات التعلمية والتأهيلية والمتحدث الرسمي للهيئة مبارك البداح أن الكويت تعد من أولى الدول التي أولت اهتماما بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي، موضحا أن تلك الرعاية تجلت منذ الخمسينيات القرن الماضي بإنشاء وتأسيس المرافق التي تخدم ذوي الإعاقة من مدارس وجمعيات نفع عام متخصصة بذوي الإعاقة إلى جانب صدور قوانين وتشريعات تكفل حياة كريمة لهم.

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