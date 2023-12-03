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بورسلي تعديلات قانون ذوي الإعاقة تؤسس لمرحلة جديدة

12/3/2023 4:46:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثنت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي باسمها ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الجمعية على التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحقوق التعليمية لفئات التوحد ومتلازمة الداون وغيرها، ونقل تبعية المدارس التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة من إشراف الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى وزارة التربية.
وإلزام الحكومة بتوفير الورش التدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة ومن يرعاهم، ومنع استغلال ذوي الاعاقة من قبل الآخرين في اماكن العمل والأماكن العامة والخاصة. وقالت ان هذه التعديلات جاءت بالتزامن مع احتفال العالم أجمع باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام. وثمنت بورسلي تعاون الحكومة ومجلس الأمة لإقرار هذه التعديلات لاسيما فيما يتعلق بقضية الدمج التعليمي، التي تعد منعطفا مهما، ونقلة جوهرية في التأسيس لمرحلة جديدة، تمنح الاشخاص من ذوي الاعاقات الذهنية آفاقا أرحب للاندماج في المجتمع، كما تحمل في طياتها الترجمة الفعلية لمفهوم المشاركة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي تؤكد على ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم ودون تمييز وإدماج قضاياهم كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية للكويت الجديدة. وقدمت بورسلي الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة بمجلس الأمة على جهودهم الطيبة لإنجاز التعديلات وإقرارها وتصحيح المسار.

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