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خالد العجمي بعد تعيينه وكيلا مساعدا في الشؤون نسأل الله أن نكون على قدر الثقة

12/3/2023 4:46:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
صدر مرسوم بتعيين د.خالد العجمي وكيل وزارة مساعدا في وزارة الشؤون الاجتماعية. ونص المرسوم على: مادة أولى: يعين خالد عامر حمد العجمي - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
مادة ثانية: على وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
هذا، وتوجه د.خالد العجمي بالشكر والعرفان الى القيادة السياسية ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشخ فراس السعود على ثقتهم بتعيينه وكيلا مساعدا في «الشؤون».
وقال العجمي في تصريح لـ «الأنباء»: نسأل الله أن نكون على قدر الثقة الكريمة ونقوم بما يلزم لخدمة دولتنا الحبيبة، داعيا الله عز وجل أن يمن على صاحب السمو الأمير بالشفاء العاجل. تجدر الإشارة أن العجمي من الكوادر الشبابية في «الشؤون» وتدرج وظيفيا في العديد من المناصب بالوزارة.

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