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إشهار الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي وأسماء المؤسسين

12/3/2023 4:46:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي.
وجاء في القرار:
مادة 1: تشهر الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.
وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية:
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:
توعية الرأي العام بأهمية الأمن الاجتماعي في تطوير المجتمع، المساهمة في مكافحة الظواهر السلبية ونشر الظواهر الإيجابية، مشاركة المجتمع في قضايا ذات الصلة بالأمن الاجتماعي، تقديم الدعم والتعاون للجهات الحكومية والأهلية المهتمة بالأمن الاجتماعي، التصدي للمفاهيم والأفكار التي تتعارض مع ثقافة المجتمع وتهدد كيان المجتمع، دعم جهود الدولة في مجال الأمن الاجتماعي، تعزيز قيم العطاء والتعاون والبذل والإنتاجية والانتماء للوطن والتمسك بالثوابت الوطنية ونبذ كل ما يساهم في قطع صلات الأرحام والروابط المتينة والتفكك للنسيج الاجتماعي الوطني.
أسماء الأعضاء المؤسسين:
٭ عبدالله احمد عبدالله العوضي
٭ بدر مطرود دواي الشمري
٭ عبدالرحمن بدر مطرود الشمري
٭ عبداللطيف فهد صلبي شتيوي العنزي
٭ محمد غدير ضويحي الشمري
٭ ماجد بدر مطرود الشمري
٭ طارق عبدالله مرشد المرشد
٭ سامية مقيطف معاش الضفيري
٭ د.جواهر سالم نداء الشمري
٭ حمدة فرحان عبد العنزي
٭ أحلام حميد مطر معادي
٭ هديل محمد عبدالله العنزي
٭ ترفة سالم نداء الشمري
٭ مريم بلال فرج
٭ فاطمة عبدالله هويران الصليلي
٭ لولوة خلف منصور العنزي
٭ هناء دغش بوتيل المطيري
٭ د.يسرى فيصل دهش العطير
٭ سارة هادي سند السعيدي
٭ راوية زايد راوي العنزي
٭ فوزية غلوم علي مبارك
٭ حصة سرتيب حميدي عاشور الشمري
٭ فوزية علي خلف الفراج
٭ نشمية مناحي جاسم العنزي
٭ أسيل مساعد حواس الشمري
٭ فوزية عطية جبر الشمري
٭ وضحة فهد محمد العجمي
٭ جواهر سعود ضويحي السبيعي
٭ هنادي سعد العلي المكيمي
٭ نورة فهد فهاد العجمي
٭ عذاري سعود ندا العنزي
٭ عبير سعود ضويحي السبيعي
٭ آمنة محمد عبدالعزيز حاجية
٭ هاجر بدر مطرود الشمري
٭ عبير فهد فهاد العجمي
٭ أفراح مطلق عبيد الديحاني
٭ أماني عبدالله مرشد المرشد
٭ سارة رفيع حمود الشمري
٭ إيمان عبدالرحمن ناصر العنزي
٭ ريم مفرح خلف الحسيني
٭ غالية سعود ضويحي السبيعي
٭ هناء عطا الله شحاذة سلمان
٭ وسمية محمد دلهام العجمي
٭ بتول محمد روضان المطيري
٭ منيفة مرزوق رويتع الشمري
٭ شيخة شديد عبدالله صنيدح
٭ ميزي ساير جدعان شخير
٭ تهاني عبدالله مرشد المرشد
٭ عبدالرحمن مساعد حواس الشمري
٭ أوضاح جاسم محمد الهذلول
٭ د.ناصر خلف زيد الفرج
٭ خديجة صلاح سليمان البكر
٭ د.عبدالله عمر سيد يعقوب الرفاعي
٭ د.عمر عبدالوهاب يعقوب عبادة القناعي
٭ د.حسين عبدالرحمن ناصر القطان
٭ سارة صلاح سليمان البكر
٭ نورة صلاح سليمان البكر
٭ حنان خضير دحل العنزي
٭ سندس خضير دحل العنزي
٭ نورة الحميدي شقير الشمري
٭ خلود منور فراج الشمري
٭ عنود منور فراج الشمري
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 عضوا يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويشترط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

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