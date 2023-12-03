تسديد الاشتراكات السنوية شرط لترشح الجمعيات لعضوية اتحاد التعاونيات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بتعديل المادة 10 من القرار الوزاري الخاص بالنظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ونص القرار على:
مادة أولى: تُعدل الفقرة 2 من نص المادة 10 من القرار الوزاري رقم 171/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتصبح على النحو التالي: «يشترط للجمعية التي ترغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
2 - أن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة.
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