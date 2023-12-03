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تسديد الاشتراكات السنوية شرط لترشح الجمعيات لعضوية اتحاد التعاونيات

12/3/2023 4:46:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بتعديل المادة 10 من القرار الوزاري الخاص بالنظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ونص القرار على:
مادة أولى: تُعدل الفقرة 2 من نص المادة 10 من القرار الوزاري رقم 171/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتصبح على النحو التالي: «يشترط للجمعية التي ترغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
2 - أن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة.

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