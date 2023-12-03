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وكيل الدفاع الكويت تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب الفلسطيني

12/3/2023 4:46:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد وكيل وزارة الدفاع رئيس اللجنة الوطنية لحظر صناعة الأسلحة الكيميائية الشيخ د.عبدالله المشعل دعوة الكويت إلى المجتمع الدولي للعمل على حظر الأسلحة المحرمة دوليا ومنع انتشارها.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع عقب ترؤس الشيخ د.عبدالله المشعل وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية «CSP-28» الذي عقد في لاهاي.
ووفق البيان أكد وكيل وزارة الدفاع في كلمته أمام المؤتمر أن المشاركة الكويتية في أعماله تعكس مدى التزام الكويت الكامل ودعمها لجميع بنود الاتفاقية ذات الصلة، مشيدا بما تحقق من إنجازات على مدى السنوات الماضية.
وأعرب عن استنكار الكويت وإدانتها لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والهجمات المتكررة والمتواصلة باستخدامها الأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب البيان، قال الشيخ د.عبدالله المشعل خلال حفل أقيم بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس إن الكويت قدمت دعما ومساهمة طوعية بمبلغ 70 ألف يورو للصندوق الاستئماني للمجلس الاستشاري العلمي التابع للمنظمة دعما لجهودها وعملها المستمر المتمثل في الحظر الدائم لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
ونوه بالجهود المتواصلة للكويت تجاه حفظ وتعزيز السلام والأمن العالميين وإيمانها القوي بالدور الرائد الذي تقوم به (المنظمة) لتحقيق الهدف النبيل المتمثل في عالم خال من الأسلحة الكيميائية.
وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى الشيخ د.عبدالله المشعل والوفد المرافق وزيرة دفاع مملكة هولندا كايسا أولونجرن حيث تمت مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
ضم الوفد الكويتي سفير البلاد لدى هولندا علي الظفيري وأعضاء من وزارتي الخارجية والدفاع.

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