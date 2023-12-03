-->

Sunday, 03 December 2023 06:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية والذاكرات تهدف إلى نشر الأخلاق والتوعية المجتمعية

12/3/2023 4:46:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية «والذاكرات».
وجاء في القرار:
مادة 1: تشهر جمعية «والذاكرات» وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
ملخص النظام الأساسي للجمعية
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية والذاكرات) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية إلى: المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والاجتماعية واحترام القيم الدينية والوطنية، نشر فضائل الأخلاق وتوعية فئات المجتمع بالقضايا المجتمعية والإنسانية والدينية والوطنية، تحفيظ القرآن والسنة النبوية الشريفة مع العناية والتشجيع المستمر، نشر وتعليم العلم الشرعي والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، العناية والحرص على نشر بيئة قيمة فعالة، إحياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وإماتتها بالمجتمع، تكوين البيئات الجاذبة من مختلف فئات الأعمار والمساهمة في تطوير الطاقات الابداعية، تقديم برامج اجتماعية مختلفة لجميع فئات المجتمع.
الأعضاء المؤسسون
٭ مستورة مبارك عايد العجمي
٭ مريم اعجمي شريدة الديحاني
٭ أسيل علي العبدي المطيري
٭ نورة علي العبدي المطيري
٭ أفنان علي العبدي المطيري
٭ إيمان محمد سعد العجمي
٭ عمشة مبارك عايد العجمي
٭ بتلا عبدالله ثامر العجمي
٭ هاجر فايد فؤاد الرشيدي
٭ نورة هلال فهد الديحاني
٭ ألطاف هلال فهد الديحاني
٭ ذهبية عوض سرور
٭ عائشة عبدالله سعود المطيري
٭ دلال محمد سعد العجمي
٭ منيرة محمد سعد العجمي
٭ غدير سعد سعيد الخثيه المطيري
٭ عائشة حشان مانع العجمي
٭ نوف مشعل محمد مطلق الدغيم
٭ منال محمد سعد العجمي
٭ ريم عيفان عبدالله العيفان
٭ منيرة عبدالهادي فلاح الراجحي
٭ وسمية علي مبارك العازمي
٭ منيرة عيفان عبدالله العيفان
٭ وسمية حمد صنيتان المطيري
٭ الجازي منصور محسن العجمي
٭ تهاني حمدان محيا الديحاني
٭ وضحة سفر حمد العجمي
٭ ثناء أدهم السقاف
٭ غالية سعود غازي المطيري
٭ نادية رجا فلاح المويزري
٭ جواهر عبدالله سعد الربعي
٭ نجاح براك ناصر النون
٭ بدرية مهيض عليان العتيبي
٭ وسمية محمد سعد فلاح
٭ فاطمة محمد سعد غريب
٭ سارة إبراهيم غزاي العتيبي
٭ رفعة هلال فهد الديحاني
٭ جميلة رماح نهار أبا الخيل المطيري
٭ حنان مسفر حمد العجمي
٭ خزنة مزين دعسان المطيري
٭ نورة سلطان مترك العتيبي
٭ مضاوي قطيم عيد المطيري
٭ مريم حمدان سعود عميد الدغيم
٭ وسمية سعد نمشان النمشان
٭ منى عبدالستار عجمي عبدالله
٭ مواهب حمد الصنيتان المطيري
٭ عنود عبداللطيف اعجيمان العجيمان
٭ لطفية بداح فريج المطيري
٭ بدرية سليمان عبدالرحمن الجارالله
٭ داليا صالح محمد المطيري
٭ هديل خالد سعود لذيذ العنزي
٭ فاطمة أحمد قاطع العنزي
٭ دانة عبداللطيف اعجيمان العجيمان
٭ سارة حمدان سعود عميد الدغيم
٭ بيون عايض ظافر العجمي
٭ الشقحا عمير عجاج العازمي
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

MENAFN03122023000130011022ID1107527286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث