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هيئة القصر تطبيق المزيد من التحول الرقمي

12/3/2023 4:46:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
شاركت الهيئة العامة لشؤون القصر في مؤتمر ومعرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي اختتم فعالياته الخميس الماضي برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكدت الهيئة، في بيان صحافي بهذه المناسبة، على استفادتها من المشاركة في المؤتمر المعرض الذي نظمته شركة كونيكس الكويت تحت شعار «أمن المعلومات مسؤولية» بالنظر الى اهتمام الهيئة الكبير بخطط وبرامج ومشاريع التحول الرقمي ومتابعة أحدث التطورات في مجال أمن وتبادل المعلومات وتكنولوجيا الاتصال.
وأشار البيان الى أن الهيئة بحثت عبر كوادر إدارة مركز نظم المعلومات خلال المؤتمر والمعرض مع عدد من الجهات والشركات والخبراء المشاركين سبل الاستفادة من التطورات الأخيرة والتجارب الناجحة في هذا المجال في دعم برامج التحول الرقمي في الهيئة، خصوصا فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وأمن المعلومات، والاستراتيجيات الحديثة في قطاع الاتصالات والمعلومات بما فيها البوابات الرقمية.
وأكد البيان أن الهيئة ستواصل التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير الأداء اعتمادا على رفع الإنتاجية ومستوى جودة الخدمات عبر تكثيف برامج الميكنة وتقليص الدورة المستندية وصولا الى تطبيق المزيد من حلول التحول الرقمي.

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