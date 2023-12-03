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البحرين للمعارض أفضل مركز مؤتمرات في العالم

12/3/2023 4:46:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يفخر مركز البحرين العالمي للمعارض، أحدث وأكبر مركز معارض ومؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط، بالإعلان عن نيله جائزة «أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم 2023»، وذلك ضمن جوائز السفر العالمية.
وتسلم درع الجائزة د.ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال حفل جوائز السفر العالمية لعام 2023 الذي تم تنظيمه في برج العرب في إمارة دبي بتاريخ 1 ديسمبر بحضور فيليب جاي بيير رئيس وزراء دولة سانت لوسيا، وعدد من وزراء السياحة على مستوى العالم ونخبة من ممثلي مؤسسات السفر والسياحة الإقليمية والعالمية المرموقة.
ونال مركز البحرين العالمي للمعارض أكبر عدد من الأصوات بعد منافسة مع مركز بهارات ماندابام في الهند، ومركز تاكينا ويلينغتون للمعارض والمؤتمرات في نيوزيلندا ومع هذا الفوز المستحق، ترسخ مملكة البحرين سمعتها كمركز عالمي رائد في صناعة المعارض والمؤتمرات بفضل ما يتمتع به مركز البحرين العالمي للمعارض من تنوع في العرض بفضل مرافقه العصرية الحديثة وما يقدمه من خدمات مبتكرة تلبي احتياجات جميع أنواع الفعاليات الكبرى.
ويتزامن فوز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة «أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023» مع احتفال المركز بمرور الذكرى السنوية الأولى على تأسيسه وتحقيقه العديد من المنجزات اللافتة.
وبهذه المناسبة، قال د.ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: فخورون بتسلم هذه الجائزة العالمية المرموقة في احتفالية جوائز السفر العالمية، وهذا الإنجاز العالمي للمملكة يؤكد مجددا الأداء الاستثنائي لمركز البحرين العالمي للمعارض وما يتم اتخاذه من خطوات متقدمة في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، والتي تتسق مع أهداف استراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022-2026 لجعل المملكة لاعبا إقليميا رئيسيا في سياحة الأعمال مع استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية، بما يسهم في رفع نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد الأسواق المستهدفة وتنويع المنتج السياحي في المملكة.
وأضاف قائدي: مع تنفيذ جملة من أكبر المشاريع السياحية، فإن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائجة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومة ببنية تحتية متطورة ووجهات سياحية فريدة من نوعها، وباقات ترويجية سياحية جذابة تقدم تجارب سفر وإقامة مميزة في أفضل الفنادق على مستوى المملكة.
بدورها، قالت د.ديبي كريستيانسن المدير العام لمركز البحرين العالمي للمعارض: سعداء للغاية لتحقيق قصة نجاح جديدة خلال عام واحد فقط من عمر المركز، وتثبت الجائزة المستحقة سعي المركز الدائم الى تحقيق التميز في استقطاب أشهر الفعاليات وأهمها على مستوى العالم الى المملكة، والتي تقام العديد منها لأول مرة في البحرين.

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