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الأنصاري لـ الأنباء أسعار اللحوم والدجاج المجمد والسلع الأساسية مستقرة

12/3/2023 4:46:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • رفع خطة لرصد الأسعار في الأسواق إلى وكيل وزارة التجارة تتضمن آلية العمل خلال الفترة المقبلة


عاطف رمضان
قام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري بجولة تفتيشية على أسواق الجملة والأسواق المركزية في منطقة الشويخ لمسح الأسعار المعلنة للمستهلكين للحوم والدجاج المجمد والسلع الأساسية الأخرى مثل زيت الطعام والسكر، بالإضافة الى الأجبان والفول المعلب والعدس والحمص وبيض المائدة.
وأكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة فيصل الانصاري، في تصريح لـ «الأنباء» ان أسعار السلع الأساسية ثابتة وفق قائمة الأسعار المعلنة للمستهلكين في تلك الأسواق والمحلات.
وأضاف الانصاري ان الإدارة سترفع خطة الى وكيل الوزارة زياد الناجم تتضمن عملها خلال الفترة المقبلة لرصد الأسواق، مشيرا الى ان الناجم وجه إدارة الجهاز الفني للاشراف على السلع بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المناطق لمسح الأسعار والكشف عما اذا كانت هناك مخالفات رفع أسعار بطرق غير مبررة لتطبيق القانون على المخالفين.
ولفت الى أن فريق رصد الأسعار قام بعمل تعهدات للأسواق المركزية والمحلات بعدم رفع الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة.

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