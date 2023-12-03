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نائب وزير الخارجية بحث مع السفيرة البريطانية التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

12/3/2023 4:46:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس.
وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطـــــورات الراهنــــة على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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