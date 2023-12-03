نائب وزير الخارجية بحث مع السفيرة البريطانية التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

نائب وزير الخارجية بحث مع السفيرة البريطانية التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية
التاريخ
12/3/2023 4:46:39 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس.
وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطـــــورات الراهنــــة على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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