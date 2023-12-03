السفير المصري نمر بمرحلة دقيقة من تاريخ الوطن تتطلب المشاركة الفاعلة



القنصل د.هبة زكي: مشاركة المرأة المصرية في الكويت مشرفة وتسعد أي مصري في الخارج القمص بيجول: العرب جميعاً يد واحدة وهم قادرون على الدفاع عن أرضهم



أسامة أبوالسعود

وسط اجواء انتخابية مميزة، انطلقت صباح أمس ثاني أيام الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم في اللجنة الانتخابية المؤقتة في الكويت ومقرها صالة 4B بأرض المعارض بمنطقة مشرف.

وحرص العديد من أبناء الجالية المصرية في الكويت خلال يومي الاقتراع امس وأول من امس على الحضور قبل فتح باب الاقتراع بأكثر من نصف ساعة بانتظار فتح باب الانتخاب في الساعة 9 صباحا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي.

وأكد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت، في تصريحات لـ «الأنباء»، حرص أبناء الجالية المصرية في الكويت على ممارسة حقهم الدستوري لانتخاب رئيس مصر المقبل، مشددا على ان الجالية المصرية في الكويت تتميز دائما بأنها في طليعة الجاليات المصرية على مستوى العالم في المشاركة في العملية الانتخابية.

وأشاد السفير شلتوت بما شهده اليوم الأول من العملية الانتخابية من توافد اعداد كبيرة من أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أنهم ضربوا أروع الصور للمواطن المصري الحريص على مستقبل وطنه وقدموا صورة مشرفة ومظهرا حضاريا للشعب المصري.

وأعرب السفير عن سعادته بتوافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية وانتظارهم أكثر من نصف ساعة قبل بدء عملية التصويت للمشاركة في عملية الاقتراع واختيار ربان السفينة خلال السنوات القادمة لعبورها إلى بر الأمان.

وتوقع السفير المصري ان يكون المجمع الانتخابي في الكويت في مقدمة جاليات العالم من حيث اعداد الناخبين في العملية الانتخابية.

وشدد شلتوت على ان المنطقة العربية تمر بظروف بالغة الدقة تتطلب تكاتف جميع ابنائها، سواء كدول أو كشعوب.

واضاف «نمر حاليا بمرحلة دقيقة جدا من تاريخ الوطن تتطلب منا المشاركة الفاعلة وحسن الاختيار فيمن يمثل مصر خلال الفترة المقبلة».

وأكد أن الجالية المصرية في الكويت تتمتع بالحس الوطني العالي، وهم بالفعل نموذج تحتذي به الجاليات المصرية في الخارج.

وعن اختيار موقع المقر الانتخابي، قال السفير شلتوت: تم اختيار أرض المعارض بعناية نظرا لتوسطها مختلف مناطق الكويت وسهولة الوصول إلى هذا الموقع وتتوافر به المواصلات العامة والخاصة، كما يتميز بوجود مساحات كبيرة لركن السيارات الخاصة أو الحافلات.

يوم في حب مصر

من جانبها، أعربت القنصل العام السفيرة د.هبة زكي عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من أبناء مصر في الكويت في أول ساعات اليوم الانتخابي الأول، مؤكدة أن هناك حرصا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في الكويت على المشاركة الايجابية ورسم الصورة الحقيقية للمصريين في الخارج.

واكدت السفيرة د.زكي أن كثيرا من الأسر المصرية حرصت على التواجد من الصباح الباكر مع أبنائهم ليشاهدوا تلك الصورة الجميلة وحبهم لبلدهم مصر، واصفة اليوم الانتخابي بأنه «يوم في حب مصر».

واعربت عن سعادتها بمشاركة احدى المواطنات المصريات عمرها 75 عاما والتي حرصت على الحضور قبل بدء عملية التصويت بنصف ساعة اضافة إلى مشاركة العديد من الأسر وذوي الهمم.

ووصفت السفيرة مشاركة المرأة المصرية في الكويت في هذه الانتخابات بأنها «جميلة ومشرفة وتسعد أي مصري في الخارج».

وأكدت السفير د.هبة زكي أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت دعما لوجستيا كبيرا من توفير أجهزة الباركود والكمبيوتر والدعم الفني الكامل قبل أسبوعين، حيث يوجد اكثر من 40 مكانا للتصويت، وهو ما سهل عملية التصويت التي لا تستغرق دقائق معدودة.

كما أشادت بجهود الزملاء من السفارة والقنصلية المصرية في الكويت الذين يبذلون جهودا كبيرة لتسهيل عملية الانتخابات.

عرس انتخابي

من جانبه، وجه راعي الكنيسة المصرية في الكويت القمص بيجحول الأنبا بيشوي الشكر للسفير المصري أسامة شلتوت والقنصل العام السفيرة د.هبة زكي وأركان السفارة والقنصلية وجميع القائمين على العملية الانتخابية في الكويت لتيسير جميع الاجراءات وسهولة عملية الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم.

وقال القمص بيجول، خلال إدلائه بصوته وعدد من أركان الكنيسة، «هذا يوم عرس وفرح، جئنا ونحن فرحانين لنعبر عن مشاعرنا ومحبتنا لبلدنا الغالي مصر».

واشاد القمص بيجول لاختيار موقع الانتخابات في ارض المعارض، مؤكدا انه «مكان فسيح، الجميل جمال الكويت والذي يرحبون بنا فيه كما قال السفير ووفروا لنا اجواء مريحة».

وتابع قائلا «محبة الكويت وقيادتها كبيرة لا تنكر مهما شكرنا الكويت واهلها وقيادتنا الحكيمة».

وفيما يخص الأحداث في المنطقة، أكد أن العرب جميعا يد واحدة وهم قادرون على الدفاع عن ارضهم، مشددا على ان ما يحدث حاليا هدفه «تفتيت وحدة العرب، وهذا لن يحدث ان شاء الله أبدا، فمن دخل بيننا ارتدت سهامه وسترتد على الدوام، لأن جميعنا واحد ولا احد يستطيع ان يدخل بيننا».

وكرر القمص بيجول الشكر للكويت اميرا وحكومة وشعبا على كل الجهود التي يقدمونها لانجاح العملية الانتخابية وكل ما يقدمونه لأبناء مصر في الكويت.

ناخبون لـ «الأنباء»: المشاركة واجب وطني

أعرب عدد من المصريين في الكويت عن سعادتهم بالأجواء الانتخابية وحسن التنظيم، ودعوا جميع أبناء الجالية والمصريين في داخل مصر وخارجها إلى المشاركة لانتخاب رئيس مصر القادم مؤكدين انها واجب وطني.

وقالت شيري خليل إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، داعية جميع المصريين في الكويت إلى الحضور والمشاركة لاختيار رئيسهم.

من جهته، أشاد وليد أحمد بالتنظيم والموقع الرائع للعملية الانتخابية.

وتابعت زوجته دعاء: التنظيم رائع والأفضل أننا نختار من يمثلنا لقيادة مصر، فمصر إن شاء الله في تقدم وازدهار.

من جانبهما، قال د.بطرس وحرمه د.فاتن: سعداء بالمشاركة اليوم، ونشكر الكويت على إتاحتها هذا المكان الجميل والمنظم، ونشكر مصر على إتاحة هذه الانتخابات لأننا نعشق مصر بروحنا وقلبنا.

من أجواء العملية الانتخابية

٭ أشاد عدد كبير من الناخبين بحسن سير العملية الانتخابية، حيث لا يستغرق الإدلاء بالصوت اكثر من دقيقتين فقط.

٭ سهولة الوصول إلى المقر الانتخابي في ارض المعارض وتوفير ساحات متعددة لركن السيارات وهو ما سهل العملية الانتخابية.

٭ توفير باصات لنقل الراغبين في أداء أصواتهـــم من مختلف مناطــــق البـــلاد إلى المقـــر الانتخابي والعــكس.

٭ توفير عدد كبير من المتطوعين فاق عددهم 200 متطوع لتسهيل حركة دخول وخروج جميع الناخبين.

٭ الانضباط الكبير في اجراء العملية الانتخابية تحت إشراف وحضور السفير المصري اسامة شلتوت والقنصل العام السفيرة د.هبة زكي ومتابعة جميع الديبلوماسيين في السفارة والقنصلية داخل اللجنة الانتخابية على مدار الساعة بدءا من فتح ابواب اللجنة حتى اغلاق باب التصويت.

٭ اصطفاف اعداد كبيرة من الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رافعين الأعلام المصرية وتوزيع العصائر وزجاجات المياه والأعلام على الناخبين ومساعدتهم في أي أمر يخص العملية الانتخابية خارج المقر الانتخابي والتزامهم بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

٭ الاجواء احتفالية بامتياز، حيث حرص المنظمون في القاعة الخارجية للمقر الانتخابي على توفير شاشة عــــرض كبيرة تعرض الأغاني الوطنية المصريــــة وما تحقق من انجازات في عهد الرئيـــس عبدالفتــــاح السيسي.

٭ جهود كييرة في الوقوف على راحة الناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

٭ توافدت اعداد كبيرة من الناخبين على مدى اليومين للإدلاء بأصواتهم وسط فرحـــة الأسر وخاصـــة الأطفال بهـــذه الاجـــواء الانتخابيـــة المتميـــزة دائمـــا والتنظيـــم الرائــع.