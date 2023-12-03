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الصندوق الكويتي للتنمية يستعرض مشاريعه للمحافظة على البيئة بجناح الكويت في COP 28

12/3/2023 4:46:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحضور ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، استعرض الصندوق الكويتي للتنمية مشاريعه الممولة في مجال المحافظة على البيئة في جناح الكويت المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، المنعقد في «إكسبو دبي» بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. وقال الصندوق الكويتي، في بيان إن الشيخ سالم العبدالله زار جناح الكويت في المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته 30 نوفمبر وتستمر حتى 12 الجاري، والذي يضم العديد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا البيئة والتنمية والمناخ والاستدامة.
وبين أن مشاركته في مثل هذا الحدث العالمي تأتي بهدف تسليط الضوء على دوره عبر مساهمته التنموية في دعم تنفيذ المشاريع التي تسعى الى المحافظة على البيئة وتخفيف الانبعاثات الضارة وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية. وأضاف البيان ان الصندوق يولي اهتماما بالقطاع البيئي الذي يمثل إحدى أولويات عمله في المرحلة الحالية، مضيفا أن الدورة الـ 28 للمؤتمر تناقش عدة موضوعات بما في ذلك تحقيق هدف عالمي بشأن التمويل لدعم جهود الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، وتسريع الانتقال الطاقي والعادل، وسد الفجوة الكبيرة في الانبعاثات.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام الصندوق الكويتي بالوكالة وليد البحر حرص الصندوق على تشجيع الدول على تنفيذ المشاريع التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وكذلك مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا الى أن مثل تلك المشاريع تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تشكل خطوة أخرى في سبيل تحقيق الأهداف الألفية. وذكر البحر ان الصندوق الكويتي قد ساهم في العام الماضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في تمويل مشروع التكييف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة بين حدود الكويت والعراق الذي يهدف إلى تقليل من فرص حدوث العواصف. وأشار البحر إلى أن تكلفة هذا المشروع البيئي الضخم وصلت الى نحو 12.9 مليون دولار موفرا بيئة أكثر أمانا ومردودا إيجابيا صحيا واقتصاديا على الأجيال الحالية والقادمة، مؤكدا ان مشاريع الطاقة النظيفة ذات الأثر المحدود على البيئة والتي يشجعها الصندوق كمحطات توليد الكهرباء الحرارية الجديدة وتطوير ورفع كفاءة المحطات القائمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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