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الكويت على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف العدوان على غزة

12/3/2023 4:46:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة.
وجددت «الخارجية» في بيان لها دعوة الكويت المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته ودعم كل الجهود الرامية لإيقاف هذا العدوان الذي أزهق ومازال آلاف الأرواح البريئة.
ولفتت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا بد أن تقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مضيفة أن استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين.
وأكدت أهمية إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار جميع الجهود لإيقاف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام تمهيدا للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

MENAFN03122023000130011022ID1107527278

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