المصريون بروسيا يصطفون للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

MENAFN - Youm7) اصطف الكثير من أبناء الجالية المصرية فى روسيا أمام مقر اللجان الانتخابية رغم برودة الطقس، فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

أبناء الجالية المصرية فى روسيا

وكان سفير مصر لدى روسيا نزيه النجارى، حرص على توجيه رسائل للجالية المصرية في موسكو بالإقدام بشكل مكثف على مقر السفارة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ ذكر أن السفارة استعدت تماما لإدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

الجالية المصرية أمام المقر الانتخابى

من جهته قال أيمن العيسوى، رئيس الجالية المصرية في روسيا ، إن هناك إقبالا كثيفا من الشباب في موسكو للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مما يؤكد وعيهم بحجم الانجازات وحبهم لوطنهم .

وأضاف العيسوي " أن معظم الناخبين من الشباب لكونهم المستقبل، حيث أصبح لديهم الوعي بحجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي تمت في مصر وجميعهم يريدون استمرار المسيرة والبناء".المصريون فى روسيا يدلون بأصواتهم وأشار إلى أنه بالأمس اصطف الكثير من الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية رغم برودة الطقس وسقوط الثلوج، متوقعا تزايد أعداد الناخبين في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة والسبت، في أول وثانى أيام تصويت المصريين بالخارج ، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.







