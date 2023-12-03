سفير مصر بالمغرب لـاليوم السابع: ارتفاع أعداد المشاركين بانتخابات الرئاسة

MENAFN - Youm7) قدم السفير ياسر مصطفى سفير مصر لدى المملكة المغربية، الشكر للجالية المصرية بالمغرب، على إقبالهم الكبير للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وحرصهم على الحضور من كل المدن والمحافظات المغربية للسفارة للإدلاء بصوتهم، مشيرًا إلى أن ذلك نابع من إدراكهم بأهمية المشاركة في الانتخابات والتزامهم الذي يعتبره وعيًا كبيرًا لدى أبناء الجالية للمساهمة في مستقبل أفضل لمصر.ولفت سفير مصر لدى المملكة المغربية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بالرغم من أن أمس السبت إجازة أسبوعية في المغرب إلا أنهم لاحظوا ارتفاع أعداد المشاركين من أبناء الجالية في الانتخابات مقارنة بيوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعًا في نسبة المشاركة.وقدم السفير ياسر مصطفى الشكر للسلطات المغربية، لدعمها ومساهمتها في توفير الأمن للمقر الانتخابي وكافة التسهيلات المتعلقة بمحيط المقر الانتخابي لإنجاح العملية الانتخابية في السفارة.وأعرب السفير المصري عن تفاؤله بزيادة عدد المصريين، الذين سيمارسون حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير، ويتوقع تزايد إقبال المصريين المقيمين في المغرب على التصويت اليوم قبل إغلاق التصويت.وأكد أن السفارة المصرية استعدت لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت الجمعة وتنتهي اليوم الأحد بمقر السفارة المصرية بالرباط، الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للمملكة المغربية.وأوضح السفير المصري أن وسائل الإعلام المصرية والعربية أبدت اهتمامًا كبيرا بالانتخابات الرئاسية، حيث توافدت العديد من محطات التلفزيون ومندوبي الصحف المحلية على مقر اللجنة منذ الصباح لتغطية العملية الانتخابية”.

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وكان قد قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



