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استشهاد 16 فلسطينيا على الأقل جراء قصف الاحتلال لغزة فجرا

12/3/2023 4:36:10 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد فجر اليوم الأحد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم "البريج" وسط قطاع غزة.

واستشهد 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا في حي "الجنينة" شرق رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر صحفية بالقطاع، أن الشهداء التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، وأن القاطنين في المنزل الذي طاله التدمير لازالوا تحت الأنقاض.

وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا طال العديد من المنازل، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي "الدرج" بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

وكان عشرات الأشخاص قد استشهدوا وأصيبوا في غارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة الماضية، استهدفت منازل بمخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية.








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