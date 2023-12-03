الصومال: مقتل أكثر من 60 إرهابيا فى عملية عسكرية وسط البلاد

MENAFN - Youm7) قتل أكثر من 60 عنصراً إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية مشتركة نفذها الجيش الصومالى والشركاء الدوليون فى قرية "هلو بعاد" التى تبعد 8 كيلومترات جنوب غرب مدينة "هلجن" بمحافظة "هيران" وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأحد، أن هذه العملية التي استغرقت ساعات طويلة - وما تزال مستمرة - أدت إلى تدمير مواقع ومعدات عسكرية تابعة للإرهابيين.

وكان

الجيش الصومالى ، نفذ أواخر نوفمبر عملية أمنية استهدفت معاقل لحركة الشباب الإرهابية فى غرب مدينة "حررطيرى" وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل قيادى و3 عناصر تابعة للحركة.

وقال قائد الوحدة الثالثة في قوات "غورغور الخاصة" بالجيش الصومالي علي عغي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)

"نفذنا عملية نوعية في قرية حاجي؛ أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر وقيادي في مليشيا "الخوارج"، كما تم إلقاء القبض على عدد من المسلحين".

وأشار القائد إلى أن الجيش الصومالي صادر الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت لدى المليشيات، وأن القوات الصومالية ما زالت تباشر مهامها في المنطقة.

يذكر أن قوات الجيش الصومالي نفذت بمختلف وحداتها عمليات أمنية خلال الأيام الماضية استهدفت أوكارًا للإرهابيين.



