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الجيش الإسرائيلى يقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى

12/3/2023 4:36:09 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى في حي الصوانة في القدس المحتلة.

والشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وشهادة الدكتوراه (العالمية) في الفقه العام من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.









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