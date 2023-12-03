القاهرة الإخبارية: اشتباكات ضارية بين الفصائل وقوات الاحتلال فى مدينة غزة

القاهرة الإخبارية: اشتباكات ضارية بين الفصائل وقوات الاحتلال فى مدينة غزة
التاريخ
12/3/2023 4:36:09 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، باندلاع اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.
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